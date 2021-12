Daimler : AlphaValue relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé mardi son conseil sur le titre Daimler, porté de 'accumuler' à 'achat', suite à la scission et à la mise en Bourse de Daimler Truck, finalisées il y a presque deux semaines.



Dans une note de recherche, le bureau d'études salue l'émergence d'un constructeur automobile désormais entièrement tourné vers le segment 'premium', avec des ambitions affichées dans l'électrique.



'Les ajustements auxquels nous avons procédé en raison de ce changement de périmètre sont plus que compensés par le relèvement marqué de nos prévisions de rentabilité sur Mercedes-Benz, qui devrait bénéficier des premiers résultats d'une stratégie dorénavant focalisée sur le luxe', justifie le cabinet parisien.



AlphaValue précise avoir également revu à la hausse son objectif de cours sur le titre, qui passe à 84,1 euros contre 78,1 euros jusqu'ici.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.