Daimler : 2 premiers bus eCitaro G livrés à ÜSTRA, à Hannovre

(CercleFinance.com) - Daimler annonce aujourd'hui que deux premiers bus articulés eCitaro G ont été livrés à l'opérateur de transport de Hanovre, ÜSTRA, soit la première étape d'une commande d'envergure (48 bus) qui s'inscrit dans un plan d'électrification du transport par bus dans la capitale de la Basse-Saxe.



Les deux nouveaux bus eCitaro G sont équipés de batteries lithium-ion de deuxième génération. Leur capacité est environ un tiers supérieure à celle des batteries précédentes.



ÜSTRA compte déployer à terme les 48 bus (30 bus solo eCitaro et 18 bus articulés eCitaro G) sur tous les itinéraires du centre-ville de la zone à faibles émissions de Hanovre d'ici 2023, une décision qui pourrait permettre d'économiser jusqu'à 3800 tonnes de CO2 par an.





