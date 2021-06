Crossject : Invest Securities passe à l'achat sur Crossject

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève sa recommandation sur Crossject de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 3,8 à 4,3 euros, soit un potentiel de +46%, au lendemain de la signature d'un accord de licence avec ETON sur ZENEO Hydrocortisone.



'Bien que cet accord ne porte pas sur les projets prioritaires, il met en lumière la profondeur du portefeuille que nous intégrons encore partiellement et que le marché semble totalement occulter', estime l'analyste.



'Suite à la conférence téléphonique, nous augmentons sensiblement nos estimations sur ZENEO Hydrocortisone sur différents aspects', indique-t-il, précisant que l'augmentation de sa valorisation du produit explique son objectif de cours rehaussé.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.