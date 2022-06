Crossject : Le titre s'envole après un contrat 'fondateur'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La cotation de l'action Crossjet a dû être suspendue à plusieurs reprises lundi matin à la Bourse de Paris, après que le titre eut plus que doublé de valeur suite à l'annonce d'un très gros contrat aux Etats-Unis.



A la dernière reprise de cotation, datant de 11h45, le spécialiste de l'auto-injection sans aiguille affichait une hausse de plus de 86% dans un volume représentant déjà deux fois ceux de la totalité de la séance de vendredi.



Au plus haut du jour, le titre s'est envolé de plus de 118%.



Dans un communiqué paru pendant le week-end, Crossjet a annoncé la signature d'un accord avec l'Autorité pour la recherche et développement biomédicale avancée (Barda), qui dépend du ministère américain de la Santé.



La valeur totale de ce contrat - si toutes les options devaient être exercées - pourrait s'établir à 155 millions de dollars, soit plus de 20 fois le chiffre d'affaires annuel de la société.



Cette commande de la part du gouvernement américain porte sur l'auto-injecteur sans aiguille à usage unique Zeneo et du midazolam, une benzodiazépine anti-convulsive améliorée pour le traitement des fortes crises épileptiques.



Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Crossjet a également prévu de demander un examen accéléré de la part de la FDA pour ce produit.



Dans le détail, la Barda a alloué à la société une commande initiale de 60 millions de dollars, dès autorisation par la FDA, avec une option d'achat d'unités supplémentaires à hauteur de 59 millions de dollars.



Patrick Alexandre, le président du directoire de Crossject, évoque 'un formidable accélérateur' qui était également salué par le marché.



'Tous les yeux étaient rivés sur un potentiel accord avec la Barda', rappellent ce matin les analystes d'Invest Securities.



'Le groupe disposait d'arguments solides, mais la visibilité sur le calendrier et la concurrence était limitée', souligne la société de Bourse.



'Cet accord est fondateur pour le groupe: il crédibilise le pipeline en développement dans le traitement des pathologies d'urgence et renforce significativement les perspectives commerciales', conclut Invest.



