Crossject : Salué pour un franchissement de jalon

Crossject s'adjuge près de 6% après l'annonce par la société biopharmaceutique, de la conformité du premier lot de transposition industrielle de ZENEO Hydrocortisone (crises d'insuffisance surrénalienne aiguë) produit fin 2021, après la réalisation de tests.



Cette phase fondamentale dans la constitution des dossiers d'autorisation de mise sur le marché (AMM) aux Etats-Unis et en Europe vise à prouver que la formule et les procédés de fabrication du médicament peuvent être transposés au niveau industriel.



Ce franchissement de jalon conforte Crossject dans son ambition de déposer sa demande d'AMM pour ZENEO Hydrocortisone en 2023. Il déclenche en outre un paiement contractuel d'étape de 0,5 million de dollars dans le cadre de l'accord avec Eton Pharmaceuticals.



