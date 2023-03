Crossject : Le titre chute après des pertes creusées

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Crossject perdait plus de 9% mardi à la Bourse de Paris après que le spécialiste de l'auto-injection sans aiguille eut fait état d'un creusement de ses pertes annuelles.



Le groupe, qui ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence auto-administrés, a vu sa perte nette se creuser à 11,2 millions d'euros l'an dernier, contre -10,7 millions d'euros en 2021.



Sur cette période, la société a pourtant enregistré une très forte augmentation de ses produits d'exploitation, qui se sont accrus de 43% pour atteindre 9,7 millions d'euros.



Malgré une vigilance 'maintenue' au niveau des coûts, ses charges d'exploitation ont elles aussi augmenté, signant une hausse de 24% à plus de 23 millions d'euros.



Au 31 décembre 2022, la trésorerie atteignait huit millions d'euros, contre 10 millions d'euros à la fin 2021, un montant auquel s'ajoutent six millions d'euros encaissés d'un financement non dilutif annoncé en fin d'année et 3,8 millions de ce même plan restant à percevoir, dont deux millions sont conditionnés à l'obtention de l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA.



La société ne précise pas son horizon de financement, mais se dit 'confiante' dans sa capacité à trouver les moyens de financement nécessaires à la poursuite de son développement suite à la 'très forte visibilité' acquise au cours de ces derniers mois.



Crossject dit avoir pour objectif de commencer les livraisons de son produit pour l'épilepsie dès fin 2023, là encore sous réserve de l'obtention de l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA.



A la Bourse de Paris, l'action chutait de 9,1% suite à toutes ces annonces.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.