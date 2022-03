Crossject : Invest Securities reste à achat, réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur Crossject malgré son objectif de cours abaissé de 4,1 à 3,2 euros, estimant que 'après avoir structuré son outil de production et ajusté son positionnement stratégique, 2022 pourrait être l'année de la rédemption'.



Si les résultats annuels se sont montrés globalement en ligne avec ses attentes, l'analyste se dit 'positivement surpris par la position de trésorerie de 10 millions d'euros', mais note que 'la visibilité financière reste relativement faible'.



'En parallèle, le groupe a annoncé le début de l'étude de bioéquivalence sur Zeneo Midazolam au deuxième trimestre 2022 et a précisé son calendrier AMM, moins ambitieux que nos précédentes estimations', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.