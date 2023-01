Crossject : Invest Securities relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa note d'achat sur le titre Crossject, assortie d'un objectif de cours réhaussé, celui-passant de 5,8 euros à 6,5 euros.



L'analyste estime que 'l'annonce du financement bancaire hier a été justement appréciée par le marché (+13%)', bien que les modalités financières de l'opération n'aient pas été divulguées.



'Ce financement non dilutif de 14 ME conforte la crédibilité du groupe', ajoute le broker. Invest Securities estime d'ailleurs que cette opération pourrait bien être la dernière avant que le groupe ne puisse s'autofinancer.



Enfin, 'malgré une hausse de +150% depuis l'accord BARDA, la valorisation actuelle ne reflète toujours pas la mutation à venir', conclut le bureau d'études.



