Crossject : Invest Securities relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la signature de l'accord avec la BARDA sur ZENEO® Midazolam d'un montant total potentiel de 155 M$ est fondateur.



' Tous les yeux étaient rivés sur l'issue de l'appel d'offres que nous attendions en 2022. Cette annonce est très positive car, malgré de solides arguments, la visibilité restait limitée sur le calendrier, la concurrence ou les montants potentiels ' indique Invest Securities.



' D'une part, il crédibilise le pipeline dans le traitement des pathologies d'urgence et il renforce significativement les perspectives commerciales. Nous anticipons des 1ères livraisons au 1er semestre 2023 ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities relève son objectif de cours à 6,5E (contre 3,2E) et réitère son opinion à l'achat sur le titre.



