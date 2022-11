Crossject : Bioéquivalence de l'auto-injecteur sans aiguille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crossject progresse en Bourse ce mercredi suite à la validation clinique de l'efficacité de son auto-injecteur sans aiguille 'Zeneo' pour l'injection intramusculaire de midazolam, une benzodiazépine.



L'objectif principal de cette étude menée sur 40 volontaires a été atteint en établissant une bioéquivalence entre l'administration du produit par l'auto-injecteur et celle via une seringue conventionnelle avec aiguille.



Aucun événement indésirable grave n'a été signalé, précise Crossject, qui mentionne l'abandon de deux sujets, non pas pour des raisons de sécurité mais pour raisons personnelles.



Pour le spécialiste des médicaments d'urgence auto-administrés, ces résultats constituent 'une grande réussite' car ils démontrent l'efficacité son auto-injecteur sans aiguille sur le site de la cuisse avec ou sans vêtement, ou sur le muscle ventro-fessier.



L'action Crossject progressait de plus de 6% sur Euronext Paris suite à ces informations.



