Crossject : Audits de fabrication passés avec succès

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crossject progresse de presque 7% en Bourse de Paris mardi après avoir passé avec succès les audits européen et américain pour la fabrication de son auto-injecteur dans le traitement des crises d'épilepsie.



La société a annoncé ce matin que ses sites de production français basés à Dijon et Gray avaient reçu une évaluation positive à la suite de l'audit conduit par l'Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (BARDA) sur la conformité de la fabrication du système pour le marché américain.



'Le succès de ces audits démontre une nouvelle fois les standards rigoureux des systèmes de fabrication du groupe', réagissent ce matin les analystes d'Invest Securities.



Pour mémoire, l'entreprise a conclu avec la BARDA un contrat de 60 millions de dollars portant sur la fourniture du système d'injection sans aiguille Zeneo Midazolam dès l'autorisation de la FDA, l'autorité sanitaire américaine, attendue d'ici à la fin de l'année.



Selon les termes du contrat, la BARDA a également la possibilité d'acheter des unités supplémentaires, pour un montant maximum de 59 millions de dollars.



La valeur contractuelle totale, si toutes les options sont exercées, s'établit à 155 millions de dollars.



Les deux sites de Crossject ont par ailleurs passé avec succès un audit annuel de certification ISO et élargi leur champ de certification par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).



Par ailleurs, l'organisme notifié British Standards Institution (BSI) a renouvelé sa certification ISO à l'issue de son audit annuel des systèmes qualité de Crossject.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.