Credit agricole : Crédit agricole réfléchit à une offre sur l'italienne Banco BPM

LONDRES/MILAN (Reuters) - Crédit agricole réfléchit à une possible offre sur la banque italienne Banco BPM, a-t-on appris jeudi de plusieurs sources.

La banque française s'intéresse à Banco BPM depuis qu'elle a abandonné une autre option qui l'aurait conduite à faire une offre sur Creval, un autre établissement italien de moyenne envergure, ont dit ces trois sources qui s'exprimaient sous le sceau de l'anonymat.

Prié de commenter ces informations, Crédit agricole a renvoyé sur les propos tenus par une porte-parole de Banco BPM qui a déclaré que les deux banques n'avaient pas discuté d'une telle opération.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

"Depuis des années, les échanges sont fréquents entre Crédit Agricole et BBPM, dans le cadre du partenariat et de la JV (coentreprise) avec Banco BPM, Agos, dans le domaine du crédit à la consommation", a ajouté une porte-parole de la banque verte.

A la Bourse de Milan, l'action Creval plongeait de 4,04% à 7,79 euros à une demi-heure de la clôture, tandis que le titre Banco BPM s'adjugeait 3,81% au même moment. A Paris, Crédit agricole reculait de 1,26%.

(Pamela Barbaglia à Londres, avec Valentina Za et Andrea Mandala à Milan et Maya Nicolaieva à Paris, version française Nicolas Delame et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2020 Thomson Reuters