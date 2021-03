Credit agricole : Profite de plusieurs analyses positives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Credit Agricole gagne près de 1,5% à la Bourse de Paris. Jefferies réaffirme son conseil 'achat' sur Crédit Agricole avec un objectif de cours rehaussé de 13,40 à 13,90 euros, dans une note sectorielle où il juge les banques françaises 'toujours attractives', avec toutefois une préférence affichée pour Société Générale.



'La forte surperformance des banques françaises par rapport au marché depuis novembre a été tirée par des aspects macro et techniques, mais aussi par des hausses de consensus de bénéfices après les résultats des troisième et quatrième trimestres', pointe le broker.



'Malgré le rebond, les banques françaises restent attractives, car nous nous attendons à des changements plus positifs dans les prévisions du consensus, nous trouvons les perspectives de rendement du capital attrayantes et du potentiel de hausse de valorisation', poursuit-il.



Oddo maintient pour sa part sa note de ' surperformance ' sur le titre Crédit Agricole et relève son objectif de cours à 13,3 euros, contre 12,4 euros précédemment.



Le bureau d'analyses indique avoir revu ses estimations de résultats sur CASA afin de tenir compte d'une approche moins conservatrice sur les perspectives opérationnelles du groupe à court et moyen termes.



' In fine l'impact global sur nos estimations de RN 2021/2022e est une amélioration de 5% en moyenne (+3% sur 2021 puis +7% sur 2022) - nos estimations restent supérieures au consensus sur 2021/2023e (+15% en moyenne) ', indique le broker.



UBS avait également réaffirmé sa recommandation 'achat' sur Crédit Agricole dans sa dernière analyse avec un objectif de cours ajusté de 11,5 à 12 euros, impliquant un potentiel de progression de 12% pour le titre de la banque française, le broker pointant notamment une 'bonne dynamique opérationnelle'.



'Les résultats de Crédit Agricole se sont révélés supérieurs aux prévisions du consensus concernant les profits avant provisions, les pertes sur prêts et le capital', souligne UBS, qui rehausse donc de 4-6% ses estimations de BPA pour le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.