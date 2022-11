Credit agricole : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur le titre Crédit Agricole, avec un objectif de cours légèrement revu de 12,2 à 12,6 euros pour intégrer ses dernières prévisions de résultat pour le groupe bancaire.



Revenant sur sa dernière publication trimestrielle, l'analyste reconnait une absence de surperformance en termes de revenus, mais pointe un coût du risque moindre que prévu et l'intention des Caisses Régionales d'acheter jusqu'à un milliard d'euros d'actions.



Par ailleurs, le bureau d'études estime toujours que 'la valorisation actuelle ne reflète pas le potentiel de croissance du groupe à moyen terme et la qualité de son mix d'activités', mettant en avant le poids de l'assurance et de le la gestion d'actifs.



