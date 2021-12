Credit agricole : Nouveau DG de la filiale Pacifica

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination, à compter du 17 janvier 2022, de Guillaume Oreckin en tant que directeur général de sa filiale Pacifica et second dirigeant effectif de Crédit Agricole Assurances, une nomination qui a été approuvée ce jour par les conseils d'administration des deux structures.



Guillaume Oreckin succède à Thierry Langreney qui a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre dernier.



Guillaume Oreckin était jusqu'à présent directeur des assurances à l'international de Crédit Agricole Assurances, un poste qu'il occupait depuis 2017.



Né il y a 56 ans, Guillaume Oreckin a rejoint le groupe Crédit Agricole en 2007.





