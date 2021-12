Credit agricole : Moody's confirme la note 'Aa3'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé hier soir confirmer la note à long terme 'Aa3' attribuée à Crédit Agricole, ainsi que sa perspective 'stable'.



La résistance du groupe bancaire, sa gestion saine du risque, sa position élevée de capital et la stabilité de ses résultats due à une bonne diversification expliquent le maintien de la note, indique l'agence de notation dans un communiqué.



'La résilience du groupe tire parti de son modèle de banque universelle et d'une rétention élevée de capital, caractéristique d'un groupe mutualiste', souligne Moody's, qui met également en avant sa capacité de résistance à la crise sanitaire.



La note à court terme P-1 est elle aussi confirmée.



A la Bourse de Paris, l'action Crédit Agricole progressait de 1,6% jeudi matin, une performance en ligne avec l'ensemble de la place parisienne.



