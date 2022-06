Credit agricole : Deux nominations chez CA CIB

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce la nomination de Jamie Mabilat comme responsable de Corporate & Leveraged Finance, entité qui regroupe les activités de financement et de conseil à destination des clients entreprises, des LBOs et du secteur télécoms.



Par ailleurs, Fabrice Schwartz est nommé responsable de la distribution, activité qui concerne les financements syndiqués de la banque sur les marchés primaires et secondaires, ainsi que les obligations High Yield.



Tous deux rattaché à Jean-François Balaÿ, directeur général délégué de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, Jamie Mabilat et Fabrice Schwartz sont basés à Londres et font partie du comité de direction.



