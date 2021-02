Credit agricole : Baisse de 13% du BPA sous-jacent en 2020

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA publie au titre de l'ensemble de l'année 2020, un BPA sous-jacent en baisse de 13,4% à 1,20 euro, avec un coût du risque un peu plus que doublé par rapport à 2019, atteignant 2,61 milliards d'euros.



A 20,76 milliards d'euros, le produit net bancaire sous-jacent a augmenté de 2,1%, grâce à une croissance significative des revenus du pôle grandes clientèles (+10,7%), tandis que les autres métiers ont fait globalement preuve de résilience.



Le conseil d'administration proposera un dividende de 80 centimes par action au titre du résultat 2020, assorti d'une option de paiement en actions, permettant de compenser une partie du dividende au titre du résultat 2019 non payé.



