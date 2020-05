Covivio : 82,3% du dividende 2019 payé en actions

(CercleFinance.com) - Covivio (ex Foncière des Régions) annonce qu'à l'issue de la période d'exercice, ouverte du 29 avril au 18 mai inclus, 82,26% du capital a opté pour le paiement en actions de son dividende au titre de 2019 de 4,80 euros par action.



Le paiement du dividende et le règlement-livraison des actions nouvelles auront lieu le 22 mai. Les 7.185.223 actions émises porteront jouissance au 1er janvier 2020 et feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris ainsi que sur le marché MTA de Milan.



Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé le 22 avril à 47,80 euros. 'Cette opération, qui représente une augmentation de capital de 343 millions d'euros, illustre à nouveau la confiance des actionnaires dans la stratégie de Covivio', juge la foncière.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

