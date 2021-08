Comcast class a : Offre Peacock pour les clients Sky en Europe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Comcast a annoncé que NBCUniversal et Sky mettront le service de streaming vidéo américain Peacock à la disposition d'environ 20 millions de clients Sky en Europe sans frais supplémentaires.



Au cours des prochains mois, Peacock fera ses débuts internationaux sur les différentes plateformes de Sky qui compte actuellement des clients au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Suisse.



' La division Xfinity de Comcast a été la clé du succès de notre stratégie de marché avec Peacock aux États-Unis, et nous voyons une opportunité similaire d'expansion internationale avec Sky ', a déclaré Jeff Shell, DG de NBCUniversal.



L'accord avec Sky représente la première expansion internationale de Peacock depuis son lancement aux États-Unis l'été dernier. Au cours de l'année écoulée, 54 millions de clients ont souscrit à Peacock aux États-Unis.



