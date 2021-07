Comcast class a : Hausse de 24% du bénéfice net au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Comcast avance de plus de 2% à la suite de la présentation d'un bénéfice net ajusté en croissance de 24% à 3,94 milliards de dollars, soit 84 cents par action, ainsi que d'un EBITDA ajusté en hausse de près de 13% à 8,93 milliards.



A plus de 28,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du câblo-opérateur et groupe de médias s'est accru de 20,4%, avec des croissances de 10,9% pour les activités de câble, de 28% chez Sky et de 39,2% chez NBCUniversal.



