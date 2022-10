Comcast class a : Hausse de 10,3% du BPA ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - Le câblo-opérateur et groupe de médias Comcast publie un chiffre d'affaires de 29.8 Mds$ au titre du 3e trimestre 2022, en recul de 1,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté progresse de 5.9%, à 9.4 Mds$.



Le bénéfice net ajusté trimestriel ressort pour sa part en hausse de 4,5%, à 4,2 Mds$, engendrant un BPA ajusté de 0,96$, en hausse de 10,3%.



' Notre entreprise est leader sur des marchés très vastes et rentables. Malgré les défis qui nous attendent, nous sommes dans une position stratégique et financière enviable, et notre avenir reste prometteur ', a commenté Brian L. Roberts, président-directeur général de Comcast Corporation.





