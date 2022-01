Colas : Signe un contrat de 400 ME au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Colas a signé avec National Highways un contrat d'entretien et d'intervention autoroutier de l'Area 9 d'une durée de 8 ans. Le montant du contrat s'élève à environ 400 millions d'euros.



Le contrat de l'Area 9 couvre le réseau routier principal de plusieurs comtés du centre de l'Angleterre (Herefordshire, Worcestershire, Warwickshire, Staffordshire et Shropshire ainsi que, partiellement, Gloucestershire, Derbyshire et Leicestershire), représentant une longueur totale d'environ 3 760 km d'autoroutes et de routes nationales.



Colas réalisera les opérations d'entretien régulier, les réparations, les interventions en urgence et en cas de conditions météorologiques difficiles, ainsi que des travaux divers.







Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel