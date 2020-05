Colas : Réalise une perte de -300 ME au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 2,0 milliards d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 14% par rapport au premier trimestre 2019 (-10% à périmètre et changes constants).



L'activité ressort à 1,0 milliard d'euros en France (-24%, et -17% à périmètre et changes constants). Elle reste stable à l'international avec 0,9 milliard d'euros.



Le résultat opérationnel courant du 1er trimestre 2020 s'établit à -370 millions d'euros, en baisse de 72 millions d'euros par rapport au 1er trimestre 2019. Le résultat net part du Groupe s'élève à -300 millions d'euros, à comparer à -227 millions d'euros à fin mars 2019.



Le carnet de commandes à fin mars 2020 se maintient au niveau élevé de 10 milliards d'euros, en hausse de 3%.



