Colas : Le résultat net pdg à 9 mois chute de 85%

(CercleFinance.com) - A l'issue des neuf premiers mois de l'année, la société Colas enregistre un chiffre d'affaires de 9,08 milliards d'euros, en recul de 11% par rapport à la même période un an plus tôt ou de -9% à périmètre et changes constants.



En France, le chiffre d'affaires ressort à 4 milliards d'euros (-19% et -17% à périmètre et changes constants) et 5,1 milliards d'euros à l'international (-4% et -3% à périmètre et changes constants).



Le résultat net part du groupe s'établit à 20 millions d'euros, en recul de 85% par rapport aux neuf premiers mois de 2019 (140 millions d'euros).



'Après un troisième trimestre bien orienté en termes d'activité et de résultat, le quatrième trimestre 2020 devrait s'inscrire en retrait par rapport au quatrième trimestre 2019, dans un contexte de lente reprise de la commande publique en France et d'incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire dans un certain nombre de pays d'implantation', estime Colas.



