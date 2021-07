Colas : Début des travaux à l'aéroport de Luxembourg

(CercleFinance.com) - Colas annonce le début des travaux de réfection de la piste de l'aéroport de Luxembourg.



Ce projet représente pour le client, lux-Airport, un investissement total de 150 millions d'euros.



Le projet porte sur la réhabilitation complète de l'unique piste de l'aéroport. Cette piste, d'une longueur de 4 000 mètres et d'une largeur de 60 mètres, n'avait pas été entièrement rénovée depuis 1984.



La rénovation inclut le renforcement structurel des bandes aménagées latérales, un nouveau système de drainage des eaux et le remplacement de l'ensemble de l'éclairage par 1 500 LED, permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de CO2.



