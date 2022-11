Coil : Tassement des bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Coil affiche un résultat net du premier semestre 2022 bénéficiaire de 0,85 million d'euros, contre 0,95 million un an auparavant, et une marge d'EBITDA en retrait à 18,1% du chiffre d'affaires, contre 24,4% au premier semestre 2021.



Sur les six premiers mois de 2022, le spécialiste belge de l'anodisation de l'aluminium a enregistré un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros, en croissance de 12,1% par rapport à l'année précédente.



Coil indique s'organiser pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur ses résultats, 'en s'appuyant notamment sur la flexibilité de son outil industriel et la poursuite de l'optimisation de sa base de coûts'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel