Coil : Lancement d'un site pour la marque Aloxide

(CercleFinance.com) - Coil, spécialiste belge de l'anodisation de l'aluminium, annonce le lancement de son nouveau site internet pour promouvoir la vente directe de produits premiums commercialisés sous la marque Aloxide et fournir des services de commerce en ligne.



Entièrement revisité, ce nouveau site accorde une place particulière à Aloxide, gamme de produits 'en aluminium anodisé offrant une longévité optimale et une véritable finition métallique pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie'.



Le site est aussi orienté e-commerce à destination des professionnels, avec la consultation de fiches techniques, les informations sur la disponibilité du produit, les demandes de devis en ligne, et les prises de contact comme nouvelles fonctionnalités offertes.



