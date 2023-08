Coface : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de surperformance sur le titre Coface, avec un objectif de cours inchangé de 14,5 euros.



Hier soir, Coface a publié des revenus de 485 ME (+8,7% en publié) au titre du 2e trimestre, légèrement supérieurs aux attentes (481 ME).



'Suite à la publication de son bon RN, nous relevons d'environ 5% notre prévision de RN 2023 à 237 ME, compte tenu de la bonne dynamique en termes de résultat de souscription, et nous relevons de 3% notre prévision de RN 2024 à 217 ME en supposant une poursuite graduelle de la normalisation de la sinistralité', indique l'analyste.



Oddo BHF estime que le titre continue de bénéficier d'une bonne rentabilité technique et offre un rendement élevé.





