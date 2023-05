Coface : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Coface, avec un objectif de cours inchangé de 14,5 euros.



L'analyste rapporte que les revenus totaux du groupe ont atteint 475 ME au 1er trimestre, (soit 2.8% au-dessus des attentes), en hausse 11.4% à données comparables et portés par une hausse de 10,9% des primes d'assurance à données comparables.



'Le RN a été de 61.2 ME au T1 2023 (+17.0% vs T1 2022 pro forma en IFRS 17), supérieur aux attentes (notre prévision et le consensus à 53 ME)', souligne Oddo BHF qui, à la suite de cette publication, indique relever de 7% sa prévision de RN 2023, à 226 ME .



'Coface continue de bénéficier de dynamiques opérationnelles favorables, avec un bon ratio combiné et une croissance qui reste soutenue (même si elle devrait logiquement ralentir d'ici la fin de l'année)', conclut le broker.





