Coface : CA en hausse et bénéfice en baisse au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Coface publie un chiffre d'affaires de 960 ME au titre du 1er semestre, en hausse de11,1% à périmètre et taux de change constantset de9,9% en données publiées, par rapport à la même période un an plus tôt.



L'assurance-crédit progresse notamment de +11,2% à changes constants, la rétention client est à un niveau record (94,4%) et la dynamique sur les services d'information se poursuit avec une croissance à deux chiffres (+14,8% à taux de change constant), indique la société.



Dans ce contexte, Coface enregistre un résultat net (part du groupe) de 128,8ME, en recul de 5,1% à change constant.

La solvabilité de Coface est estimée à192%,soit au-dessus de la zone cible (155%-175%)



Xavier Durand, le directeur général, indique que Coface présentera son prochain plan stratégique le 5 mars 2024.



