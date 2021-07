Coca-cola co : Hausse de 61% du BPA trimestriel

(CercleFinance.com) - Coca-Cola dévoile un BPA en données comparables (non GAAP) en hausse de 61% à 68 cents au titre de son deuxième trimestre 2021, pour une marge opérationnelle comparable améliorée de 1,7 point à 31,7%.



Le géant des sodas a vu ses revenus atteindre 10,1 milliards de dollars, en croissance de 42% (+37% en organique), tirés notamment par 'la reprise en cours sur les marchés où l'incertitude liée au coronavirus s'estompe'.



A cette occasion, le groupe indique mettre à jour ses prévisions pour 2021, anticipant désormais une hausse de son BPA comparable entre 13 à 15%, ainsi qu'une croissance organique de ses revenus entre 12 et 14%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel