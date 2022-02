Cnp assurances : Hausse de 15% du résultat net en 2021

(CercleFinance.com) - CNP Assurances publie au titre de l'année passée un résultat net part du groupe de 1,55 milliard d'euros, en hausse de 15% par rapport à 2020, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation de 3,09 milliards, en croissance de 7,5% (+9,6% à périmètre et changes constants).



Le chiffre d'affaires a augmenté de 17,5% à 31,7 milliards d'euros (+19,4% à pcc), avec une activité épargne/retraite en forte croissance, portée par la progression de l'activité patrimoniale et la poursuite de la dynamique positive au Brésil.



Le conseil d'administration de la compagnie d'assurances proposera à l'assemblée générale du 22 avril prochain, un paiement de dividende fixé à un euro par action au titre de l'année 2021, soit un pay out de 45,5%.



