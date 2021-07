Cnova : Le titre progresse après un premier semestre 'solide'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste du commerce électronique Cnova a annoncé mardi avoir enregistré une 'solide performance' au titre de son premier semestre.



Le propriétaire du site Cdiscount indique que son résultat opérationnel (EBITDA) est resté stable, à 49 millions d'euros, sur les six premiers mois de l'année, pour un chiffre d'affaires en repli de 3,8% à un milliard d'euros environ.



'Après un premier trimestre très dynamique, notre deuxième trimestre demeure solide avec tous les indicateurs au vert, en particulier si l'on tient compte du deuxième trimestre exceptionnel de l'an dernier', commente son PDG Emmanuel Grenier.



Cnova - qui affiche l'ambition de devenir un leader mondial de l'écosystème des places de marché - en a profité pour confirmer sa prévision d'un EBITDA de 160 millions d'euros.



Coté à la Bourse de Paris, le titre était en hausse de plus de 2% suite à cette publication.



