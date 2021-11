Claranova : Partenariat entre Sodexo et myDevices

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sodexo et myDevices, la division IoT (Internet des Objets) de Claranova, annoncent un partenariat mondial afin d'accélérer le déploiement de solutions IoT auprès des clients de Sodexo et améliorer les services fournis aux utilisateurs finaux.



L'utilisation de ces nouvelles technologies pour collecter des données pertinentes permettra à Sodexo d'améliorer la satisfaction et l'expérience des utilisateurs de ses solutions en apportant une réponse plus rapide et en réduisant les temps d'indisponibilité.



'En collaboration avec myDevices, Sodexo propose désormais plus de 500 capteurs et solutions IoT Plug and Play LoRaWAN, LTE, BLE et NBIOT à ses clients du monde entier', précise le groupe de services.



