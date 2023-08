Claranova : Deux nominations proposées pour le conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Afin de mener à bien ses projets futurs, Claranova annonce que sa direction va proposer, à la prochaine assemblée générale convoquée pour le 4 septembre, la nomination de Gabrielle Gauthey et de Craig Forman en tant qu'administrateurs indépendants.



Actuellement directrice des affaires publiques européennes et représentante du PDG de TotalEnergies auprès des institutions de l'UE, Gabrielle Gauthey est également administratrice de Gecina et membre de l'Académie Française des Technologies.



Craig Forman est partenaire gérant de NextNews Ventures, une société d'investissement à la Silicon Valley et à New York. Il est l'ancien CEO de McClatchy Co, groupe qui dirige des quotidiens et actifs numériques dans 14 États américains, dont le Miami Herald.



Par ailleurs, Claranova rappelle son intention de séparer les fonctions de président et de directeur général. Suite à l'assemblée générale, le nouveau conseil d'administration, renforcé de ses nouveaux membres, se réunira pour élire son nouveau président.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.