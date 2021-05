CITIG W 85S OPEN SOC : Call réactif sur la bancaire américaine

(BFM Bourse) - Citigroup INC constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call 740WS émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 85 $ et d’échéance courte au 17/09/2021. Le levier est proche de 10.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis l'immense gap de rupture (breakaway gap) du 09 novembre, sur annonce vaccinale forte, le titre de la bancaire emblématique a renoué avec une tendance haussière ferme, mesurable à l'aune de la pente encore ferme de la moyenne mobile à 100 jours (en orange). Aucun mouvement d'essoufflement de la tendance n'est à ce stade à relever, au sens de notre batterie d'indicateurs mathématiques, en particulier nos indicateurs d'oscillations de type RSI (indice de force relative).

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique 740WS, sur Citigroup INC, à 0.210 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 85.000 $ ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 76.490 $.

Le conseil WARRANT Achat à 0.21 € CALL Objectif : 85.000 € Stop : 76.490 € Mnemo : 740WS Emetteur : SOCIETE GENERALE Strike : 85.00 € Echéance : 17/09/2021

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime