CHRISTIAN DIOR : Relèvement du stop et de l'objectif

(BFM Bourse) - Une dynamique haussière clairement affirmée sur l'action CHRISTIAN DIOR invitera les investisseurs actifs à se positionner à l'achat, dans le cadre d'une opération de swing trading.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Un chapelet de gaps de poursuite, une création aisée et continue de nouveaux points hauts, des signaux favorables des moyennes mobiles et des indicateurs oscillatoires, une bougie englobante en marubozu d'école de surcroit le 21 avril ... Les arguments techniques ne manquent pas pour qualifier la puissance de la tendance de fond (le trend) de l'action de cet acteur du secteur du luxe, qui ne souffre aucunement de la rotation actuelle en faveur d'un certain nombre de titres "value". Avis positif maintenu tant que l'action clôturera au-dessus de sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action CHRISTIAN DIOR à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre CHRISTIAN DIOR au cours de 695.00 € avec un objectif à 799.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 657.000 €.

Le conseil CHRISTIAN DIOR Positif 695.000 € Objectif : 799.000 € Potentiel : +14.96 % Stop : 657.000 € Résistance(s) : 750.000 / 800.000 Support(s) : 634.000 / 596.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime