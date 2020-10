CHRISTIAN DIOR : Rattrape son retard

(BFM Bourse) - Le secteur du luxe reste toujours prisé en cette période de crise à l’image de son homologue l’Oreal.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'action Christian Dior a encore du potentiel après une bougie impulsion haussière Daily tout en proposant des volumes supérieurs à la moyenne des 20 dernières séances. En continuant sur sa lancée, tant que les plus bas de la veille et les 360 € ne sont pas enfoncés, l'action se dirige vers ses plus hauts du mois de juin dans un premier temps, avant d'être plus ambitieux et viser un retour sur ses plus hauts d'avant crise vers 480 €.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action CHRISTIAN DIOR à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre CHRISTIAN DIOR au cours de 386.000 € avec un objectif à 450.000 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 359.000 €.

Le conseil CHRISTIAN DIOR Positif 386.400 € Objectif : 450.000 € Potentiel : +16.46 % Stop : 359.000 € Résistance(s) : 410.000 / 450.000 / 479.000 Support(s) : 362.000 / 335.000 / 253.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime