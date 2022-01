Christian dior : Résultat net multiplié par 2,5 en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Christian Dior, la maison-mère de LVMH, annonce un résultat net part du groupe annuel de 4,95 milliards d'euros, en croissance de 156% par rapport à 2020 (+68% par rapport à 2019) et une marge opérationnelle courante en amélioration de huit points à 26,7%.



Le géant du luxe a réalisé en 2021 des ventes de 64,2 milliards d'euros, en hausse de 44% en comparaison annuelle, dont une croissance organique de 36%. Les Etats-Unis et l'Asie s'inscrivent en forte hausse depuis le début de l'année tandis que l'Europe connaît une reprise progressive.



Dans le contexte de sortie progressive de la crise sanitaire, Christian Dior est confiant dans la poursuite de la dynamique actuelle. Il aborde donc l'année 2022 avec confiance et se fixe l'objectif d'accentuer encore son avance sur le marché mondial du luxe.



