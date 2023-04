Christian dior : Hausse de 17% des ventes au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Christian Dior indique avoir réalisé au premier trimestre 2023 des ventes de 21 milliards d'euros, en hausse de 17% en données totales comme en organique, 'un excellent début d'année dans un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain'.



L'Europe et le Japon ont bénéficié d'une forte demande de la clientèle locale et des voyageurs internationaux, tandis que les Etats-Unis ont réalisé une performance soutenue et que l'Asie a connu un rebond important grâce à la levée des restrictions sanitaires.



Le groupe de luxe ajoute 'compter sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité'.



