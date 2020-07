Christian dior : Chute de 85% du résultat net semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Christian Dior publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe en chute de 85% à 202 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en recul de 68% à 1.669 millions, faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 9%.



Le géant du luxe, maison-mère de LVMH, a réalisé des ventes de 18,4 milliards d'euros, en recul de 27% (-28% à périmètre et devises comparables), la crise sanitaire ayant entraîné l'arrêt des voyages internationaux et la fermeture de boutiques et de sites.



Si 'l'impact de l'épidémie sur les ventes et les résultats annuels ne peut être précisément évalué à ce stade', il estime qu''après un second trimestre très affecté par la crise, on peut espérer que la reprise se matérialise graduellement au second semestre'.



