Charwood energy : Révise à la baisse son objectif de CA 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Charwood Energy présente ce soir un point sur son activité commerciale et ses projets en développement.



La société indique enregistrer en cette fin d'année 2022 des décalages dans la mise en oeuvre de certains projets de centrales biomasse pour compte de tiers mais reste 'confiante' dans sa capacité à déployer ces projets en 2023.



En conséquence, la société anticipe désormais un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros en 2022, contre 7 millions d'euros attendus initialement.



En outre, l'activité pour compte propre poursuit son plan de marche initial avec, à date, 5 centrales en développement, conformément à l'objectif annoncé lors de l'introduction en bourse.



Malgré ces décalages de projets pour compte de tiers, les ambitions à moyen terme du Groupe reste inchangées, avec, à horizon 2027, un chiffre d'affaires attendu de 100 ME et 50 centrales détenues en propre en opération et en construction.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.