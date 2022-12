Charwood energy : Partenariat d'un an avec Inoé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Charwood Energy annonce la signature d'un partenariat avec Inoé, spécialiste francilien du combustible biomasse bois énergie, en vue d'alimenter en énergie issue de la biomasse, la Ligno vallée, pôle d'excellence ' Bois ' d'Ile-de-France.



Avec plus de 160 000 tonnes de matière ligneuse valorisée par an, Inoé est présenté comme 'le leader francilien indépendant de la production de combustible biomasse bois énergie'.



Signé pour un an, ce partenariat prévoit que Charwood Energy alimente en intrants une unité de cogénération d'une puissance de près de 1 MW par gazéification de bois de recyclage.



Avec une mise en service prévue en 2024, l'unité de cogénération a pour objectif l'alimentation en électricité et en chaleur des activités du pôle d'excellence ' Bois ' francilien, la Ligno Vallée, et la revente du surplus d'électricité sur le réseau public d'électricité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.