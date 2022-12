Celyad : Arrêt du dernier programme clinique, le titre chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Celyad chute lourdement ce mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de l'arrêt du développement de son dernier programme clinique restant, un traitement expérimental du myélome.



Sur la base d'une analyse stratégique et financière, la société de biotechnologie a décidé de mettre un terme au développement du CYAD-211, un candidat allogénique dit 'CAR T', dans le traitement du myélome multiple récidivant ou réfractaire.



Si aucun problème de sécurité pour les patients n'a conduit à cette décision, il apparaît que cinq patients ont atteint une réponse partielle sur les 17 patients évaluables de l'étude.



Conformément aux procédures prévues dans le protocole clinique, tous les patients précédemment traités par CYAD-211 continueront d'être suivis.



Dans son communiqué, la société explique avoir désormais l'intention de se concentrer sur la maximisation de son patrimoine de droits intellectuels et de renforcer ses efforts en matière de recherche.



Celyad pense être ainsi en mesure d'améliorer les particularités de ses plateformes et de créer potentiellement davantage de valeur pour ses actionnaires.



Ses brevets dans les thérapies cellulaires allogéniques CAR-T offrent, selon la société, une opportunité de développer des programmes de propriété intellectuelle et des associations avec des tiers pour l'octroi de licences.



Peu avant 12h00, son cours de Bourse décrochait de 34%, confortant ainsi le nouveau statut de 'penny stock' de la valeur, qui a chuté de 82% cette année.



