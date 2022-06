Cegid group : Acquisition du britannique StorIQ

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegid annonce l'acquisition de StorIQ, une société anglaise d'une trentaine de salariés fondée en 2015 qui a mis au point une plateforme dédiée à la planification des opérations dans les magasins.



StorIQ compte déjà une cinquantaine de clients et sa solution - particulièrement adaptée aux enseignes qui possèdent entre 50 et 2 000 magasins - équipe aujourd'hui plus de 11 000 points de ventes et couvre plus de 50 pays.



L'acquisition de StorIQ permettra à Cegid de renforcer son expertise autour du point de vente avec une solution innovante répondant parfaitement aux besoins des retailers tout en consolidant sa présence à l'international.



' La synergie des offres actuelles de Cegid et de StorIQ permettra aux marques et enseignes de capitaliser sur leur réseau de magasins physiques pour offrir une expérience shopping unifiée exceptionnelle, tout en capturant de nouvelles opportunités de vente ', résume Pascal Houillon, directeur général de Cegid.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.