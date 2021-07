Cegid group : Acquisition définitive de Talentsoft

(CercleFinance.com) - Cegid annonce aujourd'hui la signature définitive de l'acquisition de Talentsoft, l'un des principaux acteurs des solutions Cloud de Gestion des Talents.



' Cette signature concrétise la naissance d'un champion français, leader sur le marché européen des solutions de Gestion de la Paie et des Ressources Humaines dans le Cloud ' indique le groupe.



' L'acquisition de Talentsoft va permettre à Cegid d'accélérer sa stratégie au service des professionnels des Ressources Humaines, l'un de ses cinq marchés prioritaires, et de compléter sa gamme de solutions utiles et innovantes avec une offre Talent parfaitement adaptée aux besoins des organisations - de la petite entreprise aux grands comptes - en France, comme à l'international '.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel