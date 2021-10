Cegid group : Acquisition de RD Liberal

(CercleFinance.com) - Cegid annonce l'acquisition de RD Liberal, société française dont le siège est basé à Aubagne. RD Liberal est un éditeur de logiciels indépendant spécialisé dans la gestion comptable des professions libérales et qui compte aujourd'hui 1 500 clients.



RD Libéral accompagne les professionnels qui relèvent du régime des Bénéfices Non Commerciaux (assujettis ou non assujettis à la TVA) dans la tenue de leur comptabilité et l'élaboration de leur déclaration 2035.



' Cegid fournit déjà des solutions à près de 140 OGA en France qui gèrent 600 000 professionnels, ce projet d'acquisition vient renforcer la présence de Cegid sur ce marché ' indique le groupe.



