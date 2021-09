Cegedim : Renouvellement du partenariat avec Ivanti

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim Outsourcing, filiale de Cegedim spécialisée en infrastructure IT et Business Process Outsourcing (BPO), annonce le renouvellement de son partenariat avec Ivanti, principal éditeur dans le domaine des opérations IT et de la sécurité.



De Partenaire Platinum, Cegedim Outsourcing devient désormais Partenaire Premier, la nouvelle appellation du statut le plus élevé de partenariat chez Ivanti. Il intègre à ce titre le nouveau programme de formation et de certification mis en place récemment par Ivanti.



Cegedim Outsourcing est un partenaire historique d'Ivanti depuis près de 10 ans. Début septembre, Cegedim Outsourcing pourra inclure dans son catalogue de services, les nouvelles solutions d'Ivanti dans les domaines de la gestion des mobiles et de la sécurité.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.