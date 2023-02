Cegedim : Référencement Ségur validé pour le LGO de Smart Rx

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Smart Rx, filiale de Cegedim spécialisée dans la technologie et les services dédiés aux pharmacies, annonce que l'ANS (Agence du Numérique en Santé) a validé le référencement Ségur du numérique en santé de son Logiciel de Gestion d'Officine (LGO).



Les pharmaciens équipés Smart Rx pourront dès le premier trimestre 2023, s'équiper de la version Ségur de leur LGO, et bénéficieront ainsi 'd'un partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels de santé et leurs patients'.



Les échanges de flux entre le pharmacien et ses correspondants seront en effet facilités grâce à la mise en place de services et de référentiels liés à l'interopérabilité, au partage de documents de santé et à la connexion avec des services de l'assurance maladie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.